Тимати побрился налысо вслед за Рамзаном Кадыровым

Сегодня, 09:15

Александр Зуев

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Тимати побрился налысо вслед за Рамзаном Кадыровым
Тимур Юнусов

Популярный рэпер Тимати постригся налысо вслед за Рамзаном Кадыровым. Музыкант также рекомендовал всем мужчинам последовать его примеру. Известно, что ранее глава Чечни побрил голову в ответ на вопрос жителя республики о возможности открыть салоны красоты и парикмахерские, которые были закрыты на время режима самоизоляции. Политик также напомнил, что в исламе приветствуется бритье головы.

Вот и музыкант Тимур Юнусов пошел на кардинальную смену имиджа. Причем процесс стрижки он снял на видео и выложил в Instagram. На опубликованных кадрах можно увидеть, как рэпер теряет свою пышную шевелюру.

«Радоваться пышным волосам приходится не долго, они рано или поздно пойдут плешью или станут полностью седыми, но эстафета есть эстафета», – говорит Тимати.

Рэпер также отметил, что на рубеже 37 лет мужчине свойственно молодиться и закрашивать седые волосы, но у него их нет.

«Чистая голова! Стоп коронавирусу!», - сказал Тимати.

Таким образом, основатель Black Star, который часто шокирует поклонников эксцентричными выходками, откликнулся на флешмоб, объявленный главой ЧР флешмоб. Поклонники Тимати оценили смелый поступок музыканта и отметили, что ему к лицу лысина:

«Неожиданно, но ты помолодел»; «Без волос гораздо лучше. Вообще как самому комфортно, так и нужно ходить».

Но разве только лысиной может удивить эпатажный рэпер. К примеру, пару дней назад он принял участие в баттле с Настей Ивлеевой, в ходе которого проколол губу, поджег руку и распилил доску для серфинга.

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