Тяжелобольная Надежда Бабкина в больнице впала в депрессию

Сегодня, 11:32

Анна Лисова

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Тяжелобольная Надежда Бабкина в больнице впала в депрессию
Надежда Бабкина

Надежда Бабкина проходил лечение в больнице, куда попала еще в начале апреля. Издание StarHit получило комментарии о болезни знаменитой певицы от медработников больницы, в которой она проходит лечение. Так, источник отметил, что пока говорить о выписке звезды рано. Она очень медленно идет на поправку, и это, возможно, стало причиной ее депрессии.

Ранее сообщалось, что 70-летняя певица подключена аппарату искусственной вентиляции легких. Но сейчас она уже дышит при помощи вставленной в шею трубки.

«Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре», — сообщил источник.

Надежде Бабкиной назначена противовирусная и антибактериальная терапия. У врачей вызывает опасение ее быстрый сердечный ритм. Тем не менее, наблюдается минимальная положительная динамика в лечении, а площадь поражения легких постепенно уменьшается.

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