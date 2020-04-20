Появились официальные данные о состоянии Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 08:49

Ольга Громова

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Появились официальные данные о состоянии Анастасии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

В сети обнародован документ, подтверждающий, что актриса Анастасия Заворотнюк больна раком и у нее глиобластома. До сих пор официального подтверждения информации о ее болезни не было.

Первые слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак, в сети появились в августе минувшего года. В сентябре интернет уже гудел полностью - поклонники озаботились состоянием здоровья звезды «Моей прекрасной няни». Сама актриса и ее представители тогда полностью опровергали слухи, а потом и вовсе перестали что-либо комментировать. Сейчас выяснилось, что на тот момент Заворотнюк лечилась уже долгие месяцы.

В распоряжении «Комсомольской правды» оказался документ, подтверждающий диагноз Анастасии. В соответствии с ним, актриса еще с 21 января 2019 года в онкологическом отделении «Центральной клинической больницы с поликлиникой». У нее глиобластома.

Этот вид рака головного мозга дает выживаемость на уровне 5 процентов. Тем не менее, прогнозы врачей на счет Анастасии Заворотнюк не мрачные. Врач, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что она имеет все шансы не только победить болезнь, но и вернуться к привычной жизни.

За время лечения артистка перенесла несколько операций. Первая была по удалению глиобластомы, но вскоре появилась вторичная глиобластома. Она тоже была удалена. Анастасию Заворотнюк лечат новейшим противоопухолевым средством кейтруда. Она еще очень слаба и ей надо себя беречь.

Внешне, как говорит врач, Анастасия сильно изменилась. После химиотерапии у нее выпали ее роскошные волосы, но теперь они снова отрастают. В дальнейшем, считают медики, артистка сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать.

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