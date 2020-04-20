Николай Трубач рассказал о секрете с Борисом Моисеевым

В интервью журналистам музыкант Николай Трубач рассказал подробности своей работы с известным эстрадным певцом Борисом Моисеевым и раскрыл их общий секрет.

Трубач признался, что он очень переживал по поводу того, что его считали гомосексуалом. Как заявил музыкант, текст «Голубой Луны» был написан по заказу певца-гея. Но вокальная партия для исполнителя оказалась сложной, и продюсер предложил спеть дуэтом.

С этой композицией и песней «Щелкунчик» Трубач и Моисеев собирали полные залы. К ним по-особенному относились поклонники с нетрадиционной ориентацией.

Тогда Трубач был женат, они с женой ждали ребенка, но об этом было известно только в шоу-тусовке. Продюсер Евгений Фридлянд считал, что поклонники-геи должны думать, что певец холост и на что-то надеяться. А Борис Моисеев об этом знал, но тоже хранил секрет.

Известно, что Моисеев, который считается одним из представителей российского шоу-бизнеса нетрадиционной ориентации, пережил инсульт. Любимец публики больше не может выступать, пишет Экспресс газета . Как сказал Трубач, какое-то время Борис еще давал концерты, но сейчас, к сожалению, он уже не работает, а ведь у него всегда были великолепные шоу. Многие скептики приходили на его выступления и потом меняли свою точку зрения, отметил Трубач. Он также признался, что и сам был в числе скептиков, но потом поменял свое мнение о концертах Моисеева.