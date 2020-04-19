Звезда Playboy Эшли Мэттингли покончила с собой в 33 года

Сегодня, 16:44

Ольга Громова

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Звезда Playboy Эшли Мэттингли покончила с собой в 33 года

Звезда мужского журнала Playboy Эшли Мэттингли совершила самоубийство, сообщают западные СМИ. Ей было только 33 года.

Полиция обнаружила тело Мэттингли после того, как поступил звонок от ее друга. Мужчина сокрушался, что звезда мужского глянца перестала выходить на связь и отвечать на телефонные звонки.

Известно, что последние два года Эшли проживала в американском Остине, что в Техасе.

СМИ пишут, что модель пристрастилась к алкоголю, и у нее развилась зависимость от спиртного. Однако, отмечают члены ее семьи, в последнее время она пила меньше и чувствовала себя лучше.

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, в том числе требования властей постоянно находиться дома, усугубила одиночество звезды Playboy. Модель завела себе щенка, но, по-видимому, даже он не смог отвлечь ее от суицидальных мыслей.

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