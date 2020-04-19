Регина Тодоренко расплакалась из-за Влада Топалова на шоу «Маска»

Популярная российская телеведущая Регина Тодоренко расплакалась на шоу «Маска», в котором участвовала вместе со своим мужем Владом Топаловым. На проекте супруг телеведущей находился под маской Панды. Данный телепроект транслирует канал НТВ. Регина Тодоренко входит в состав жюри, а его председателем является Филлип Киркоров. Среди приглашенных гостей также были Юлианна Караулова и Александр Шоуа.

Когда Регина увидела, что под Маской Панды скрывался ее муж — она так растрогалась, что не смогла сдержать слез.

«Тебя невозможно не узнать! Ты — слишком яркий артист! Твой тембр голоса ни с каким другим не спутать!», — написала Тодоренко в своем Instagram.