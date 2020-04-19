Регина Тодоренко расплакалась из-за Влада Топалова на шоу «Маска»

Сегодня, 14:30

0

Image 16+
Регина Тодоренко расплакалась из-за Влада Топалова на шоу «Маска»
Влад Топалов

Популярная российская телеведущая Регина Тодоренко расплакалась на шоу «Маска», в котором участвовала вместе со своим мужем Владом Топаловым. На проекте супруг телеведущей находился под маской Панды. Данный телепроект транслирует канал НТВ. Регина Тодоренко входит в состав жюри, а его председателем является Филлип Киркоров. Среди приглашенных гостей также были Юлианна Караулова и Александр Шоуа.

Когда Регина увидела, что под Маской Панды скрывался ее муж — она так растрогалась, что не смогла сдержать слез.

«Тебя невозможно не узнать! Ты — слишком яркий артист! Твой тембр голоса ни с каким другим не спутать!», — написала Тодоренко в своем Instagram.
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Максим Галкин из-за коронавируса держит Аллу Пугачеву в замке взаперти

Вчера, 16:45

Звезды мирового шоу-бизнеса провели онлайн-концерт в поддержку врачей

19-04-2020, 23:19

Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына

19-04-2020, 17:48

Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева назвала необычное имя дочери

19-04-2020, 14:08

Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман России

18-04-2020, 18:15

Актриса Марина Коняшкина заразилась коронавирусом

18-04-2020, 14:20

Развод с Прилучным приносит доход Агате Муцениеце

18-04-2020, 13:19

Поклонники рассекретили имя возлюбленной Александра Гудкова

18-04-2020, 08:33

Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

17-04-2020, 15:24

Историк моды Васильев назвал лечение в Коммунарке «дурманящим»

17-04-2020, 10:17

Разин назвал Пугачеву и Леонтьева «банальными ворюгами»

16-04-2020, 14:52

«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

16-04-2020, 14:51

Добронравов рассказал, кто снимется в седьмом сезоне сериала «Сваты»

15-04-2020, 08:01

Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей

14-04-2020, 11:29

Под маской Яйца в новом шоу скрывался участник Comedy Club

13-04-2020, 09:24

Названы 10 актеров, которые были в роли злодеев чаще всего

13-04-2020, 08:06

81-летняя Лидия Федосеева Шукшина назвала размер своей пенсии

12-04-2020, 11:36

Киностудию Максима Фадеева и Глюкозы признали банкротом

10-04-2020, 17:25

Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

10-04-2020, 10:43

У дочери Владимира Левкина удалили злокачественную опухоль мозга

9-04-2020, 18:33

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров