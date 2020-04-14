Максим Галкин из-за коронавируса держит Аллу Пугачеву в замке взаперти

Сегодня, 16:45

Ольга Громова

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Максим Галкин из-за коронавируса держит Аллу Пугачеву в замке взаперти

Шоумен Максим Галкин очень серьезно относится к ограничительным мерам в связи с распространением коронавируса. Дабы уберечь свою жену от заражения, он держит ее едва ли не взаперти. Журналисты программы «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, узнали, что примадонна не вправе даже покидать замок - благоверный запретил.

Алла Борисовна все время находится в замке и не может выйти даже в сад. Макс Галкин также ограничил список лиц, которые имеют право контактировать с ней. Общаться с Аллой Пугачевой могут только члены семьи и обслуга, которая проживает постоянно в замке и не выезжает за его пределы.

Пугачева находится в заточении, поскольку числится в группе риска. У звезды советской эстрады имеются хронические заболевания, а это означает, что в случае заражения заболевание у нее может протекать в тяжелой форме.

Напомним, недавно Алла Пугачева отметила свое 71-летие. Отмечала его в замке вместе с мужем и детьми. Подарки они делали своими руками, так как нет возможности побывать в магазинах, а также сами испекли для именинницы торт.

Таким же составом семья отметила и Светлое Христово Воскресенье.

Певица была в приподнятом настроении. Судя по всему, жизнь в заточении ей по душе. Единственное, что ее смущает, - отсутствие возможности увидеть свою старшую дочь Кристину и внучку Клавдию.

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