Звезды мирового шоу-бизнеса провели онлайн-концерт в поддержку врачей

Вчера, 23:19

Анна Морозова

0

Image 16+
Звезды мирового шоу-бизнеса провели онлайн-концерт в поддержку врачей

Звезды мирового шоу-бизнеса приняли участие в концерте «Единый мир: дома вместе» в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом. Организаторами мероприятия стали певица Леди Гага и общественная организация Global Citizen при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Шоу будет транслироваться на официальных площадках Global Citizen в соцсетях, а также на телеканале MTV Россия.

Концерт будет состоять из двух частей. Первая часть продлится шесть часов, а вторая, основная часть, - два часа. Участники концерта будут общаться со зрителями из своих домов. На экранах можно будет увидеть таких знаменитостей, как Пол Макартни, Анни Ленокс, Стиви Уандер, Элтон Джон, Андреа Бочелли, Луис Фонси и других музыкантов. Леди Гага будет также одной из ведущих и участниц концерта. Другими ведущими будут Джимми Феллон, Джимми Киммел и Стивен Колберт.

Концерт стартовал 18 апреля. Завершение шоу планировалось около 05:00 воскресенья по московскому времени.

Вырученные за просмотр концерта средства будут направлены на закупку средств защиты медицинских работников.

Ранее стартовала серия ночных акустических концертов российских исполнителей на Первом канале. Также 11 апреля концерт в поддержку медработников, волонтеров, продавцов и всех, кто работает во время пандемии, состоялся в Большом театре в рамках акции "Мы вместе". Классические и эстрадные исполнители, а также актеры театра и кино выступили в пустом зале Исторического театра. Трансляция концерта проходила в прямом эфире на телеканале "Россия 1".

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей

14-04-2020, 11:29

Под маской Яйца в новом шоу скрывался участник Comedy Club

13-04-2020, 09:24

Названы 10 актеров, которые были в роли злодеев чаще всего

13-04-2020, 08:06

81-летняя Лидия Федосеева Шукшина назвала размер своей пенсии

12-04-2020, 11:36

Киностудию Максима Фадеева и Глюкозы признали банкротом

10-04-2020, 17:25

Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

10-04-2020, 10:43

У дочери Владимира Левкина удалили злокачественную опухоль мозга

9-04-2020, 18:33

Роберт Де Ниро возглавил рейтинг актеров, чаще всего игравших злодеев

9-04-2020, 12:33

Участники шоу «Голос» устроили на сцене «самый сексуальный» поединок

8-04-2020, 12:06

«Положение пограничное»: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому, стало известно о состоянии певицы

7-04-2020, 09:01

В сети опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

6-04-2020, 10:50

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову подборкой архивных фото

2-04-2020, 21:34

Дана Борисова призналась, что работала эскортницей

2-04-2020, 10:56

Адвокат Жорин рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество

1-04-2020, 18:04

Дочь Владимира Машкова объяснила, почему навсегда переехала в США

28-03-2020, 13:50

Борис Акунин рассказал, как переболел коронавирусом

27-03-2020, 15:31

Врачи поставили диагноз певцу Игорю Николаеву

27-03-2020, 09:27

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

26-03-2020, 19:10

Наталья Ветлицкая, возможно, переболела коронавирусом

26-03-2020, 17:34

Самойлова высказалась о скандале с Джиганом

24-03-2020, 22:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров