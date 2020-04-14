Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына

Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца. По этому поводу любящая мама устроила небольшую вечеринку, заказала торт и воздушные шары.

Напомним, что 31-летняя модель, бизнесвумен, а также многодетная мать Оксана Самойлова подала на развод. Дело в том, что после рождения сына Джиган стал неадекватно себя вести: злоупотребление наркотиками, алкоголем, а вскоре всплыла информация о его изменах, хотя пара в браке уже более 10 лет.

Сейчас репер находится в рехабе в Ивановской области, где лечение ему обходится в 100 тысяч рублей в сутки. Ранее он обследовался в Майами.

Завершить бракоразводный процесс Самойловой помешала пандемия. Сейчас она на самоизоляции с детьми, но в день рождения сына ничто не омрачает ее радости.

Вот как она прокомментировала это в своем микроблоге:«Сегодня этому сладкому человеку 2 месяца — мой подарок с небес. Я не знаю, как объяснить это словами, но я каждой клеточкой тела чувствую его силу, и эту силу он передает мне».