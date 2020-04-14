Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева назвала необычное имя дочери

Данила Козловский и Ольга Зуева раскрыли имя новорожденной в Instagram избранницы актера.

Напомним, в марте у звездной пары родилась девочка. Роды первенца проходили в американской клинике в Нью-Йорке. Козловский и Зуева сообщили о рождении ребенка, однако подробности родов рассказывать не стали. Недавно модель поделилась с фолловерами, как она привыкает к роли мамы.

«Ее зовут Ода-Валентина», - написала Зуева на своей странице в соцсети.

Молодая мама призналась, что «разрывается на куски», когда произносит имя дочки.

Подписчики остались в восторге от этой новости и пожелали молодым родителям счастья и здоровья.

Известно, что пара планировала сыграть свадьбу этим летом. Однако из-за карантина, скорее всего, торжество придется перенести до снятия ограничений.