Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман России

Новая волна критики обрушилась на сериал «Зулейха открывает глаза», который снят по мотивам одноименного романа Гузель Яхиной. И если раньше свой гнев выражали коммунисты, то теперь раздосадованы мусульмане. Их больше всего возмутило два момента: интимная сцена в мечети и то, что во время переклички в фильме прозвучали имена не только известных татарских богословов, но и реальные имена сегодняшних лидеров российской мусульманской диаспоры. А именно: Талгата Таджуддина — верховного муфтия России и Равиля Гайнутдина — председателя ДУМ РФ. И если по поводу откровенной сцены дали разъяснение, то использование данных имен в фильме так и не смогли объяснить.

Также свое недовольство выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Он даже отправил официальное письмо руководителю федерального агенства по делам национальностей Игорю Баринову и генеральному директору ВГТРК «Россия» Олегу Добродееву. В своем письме он попросил обратить внимание на халатность и «странности» сериала, а также вынести этот вопрос на заседание Общественной палаты РФ.

Глава Духовного управления мусульман РТ Камиль Самиггулин прокомментировал интимную сцену, уверив, что она снималась на съемочном павильоне, а в картину добавлена с помощью монтажа.