Актриса Марина Коняшкина заразилась коронавирусом

У 34-летней российской актрисы Марины Коняшкиной, известной по кинокартинам «Союз спасения» и «Метод Лавровой», выявили коронавирус.

Медработники приехали к артистке домой на Дохтуровский переулок, взяли анализы. Тест на коронавирус оказался положительным. Врачи сфотографировали актрису, заполнили данные и передали информацию в больницу и полицию. Это стандартная процедура.

Поскольку болезнь у Коняшкиной протекает в лёгкой форме, ее оставили лечиться дома при условии соблюдения самоизоляции. Теперь знаменитость под тотальным присмотром.

Ранее сообщалось, что с подозрением на коронавирус попал в больницу в Коммунарке Лев Лещенко. Артисту стало плохо, и он вызвал «скорую». У него обнаружили двустороннюю пневмонию, а также у него и его супруги оказался положительным тест на коронавирус. Супруги пролечились в больнице до отрицательного теста, однако еще продолжают лечение дома до полной нормализации состояния.