Развод с Прилучным приносит доход Агате Муцениеце

Сегодня, 13:19

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Развод с Прилучным приносит доход Агате Муцениеце

В своей нынешней ситуации Агата Муцениеце не первая ласточка. Как и ее «коллеги по несчастью» Барановская, Бузова, Дакота, Самойлова, актриса уже получает от развода свои дивиденды.

Павел Прилучный, ревнивец со взрывным темпераментом, должен был давать разрешение на съемку или участие в том или ином проекте. Без одобрения мужа жена и мать его детей не имела права принять решение о собственной карьере. А одобрение «выдавалось» не всегда. И, как признается актриса, ее гонорары с трудом покрывали разве что маникюр.

Теперь же рабочая жизнь для Агаты меняется: появилась возможность самой делать выбор в большом количестве предложений, которые тут же посыпались в свете последних скандальных событий. Уже сейчас актриса принимает участие в съемках юмористического проекта на ТВ-канале Россия «Дом культуры и смеха». Вскоре Муцениеце появится и в большом интернет-проекте со Светланой Зейналовой. 

Жизнь идет полным ходом и налаживается. А если щекотливая тема звездного развода будет подогреваться в социальных сетях, то и недешевая реклама «товаров и услуг» там же подоспеет.

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