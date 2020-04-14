Поклонники рассекретили имя возлюбленной Александра Гудкова

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Александр Зуев

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Поклонники рассекретили имя возлюбленной Александра Гудкова
Комик Александр Гудков

У 37-летнего комика Александра Гудкова есть возлюбленная. Это 33-летняя Александра Гагаринская из Риги. Их не раз видели вместе. Есть информация, что Гудков и Гагаринская ранее просто дружили, а потом их отношения вышли на новый уровень. Еще в феврале Гагаринская демонстрировала обручальное кольцо, а недавно с украшением на безымянном пальце был замечен и сам комик.

СМИ пишут, что молодые люди поженились прошлым летом. Пресса даже нашла кадры, на которых Гудков запечатлен в костюме, а Гагаринская — в белом платье прямого покроя. По некоторым данным, торжество прошло в Латвии, в узком кругу близких людей.

Примечательно, что в интервью Ксении Собчак юморист сообщил лишь о том, что планирует свадьбу и что у него есть возлюбленная, чем заинтриговал поклонников.

Также Александр заявил, что абсолютно счастлив в личной жизни. По его словам, полгода назад он сделал своей пассии предложение, однако имя загадочной девушки не раскрыл. Комик также сказал, что решил не устраивать пышное торжество. А Собчак вызвалась провести его свадьбу бесплатно, пишет StarHit.ru. Кстати, ранее Александру приписывали роман со стилистом Марией Чекалиной.

Отметим, что Александр Гудков — актер и сценарист, бывший капитан команды КВН «Федор Двинятин», креативный директор Comedy Woman. Эпатажный комик сейчас на пике популярности. Он снимает клипы, пишет сценарии и пробует себя в кинематографе. Комедиант не скрывает, что за короткий срок зарабатывает крупные суммы.

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