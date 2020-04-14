Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Сегодня, 15:24

Ольга Громова

0

Image 16+
Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Стас Садальский, актер и блогер, на карантине заскучал и решил разоблачить шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», которое выходит на канале НТВ. С его слов, программа постановочная, так как гостю заранее известны все вопросы. К тому же деньги тем, кто выиграл, выплачиваются не полностью.

Продюсеры ранее уверяли, что все честно и прозрачно, звезды до последнего не подозревают, какой каверзный вопрос их будет ожидать в конце. Но Садальский посмеивается и утверждает, что это только видимость экспромта. На самом деле сценарий программы пишется заранее и все все знают.

Узнал об этом он от своей близкой подруги, актрисы Елены Прокловой.

«Помню, когда Ленка Проклова участвовала в шоу, я поинтересовался, какой у нее вопрос был в конверте», - рассказывает Стас.

Звезда комедии "Будьте моим мужем" тогда здорово удивила его, пишет Царьград. Вместо вопроса Проклова обнаружила в конверте записку от продюсеров. Там содержалась просьба сыграть все так, как будто она категорически не хочет отвечать на вопрос. Проклова подчинилась - она «покорчилась», а потом и вовсе сожгла конверт.

Садальский также узнал, что победителю на программе отдают не целый миллион, а только 70 процентов.

Напомним, Стас уже давно критикует «Секрет на миллион», поскольку считает программу отвратительной.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей

14-04-2020, 11:29

Под маской Яйца в новом шоу скрывался участник Comedy Club

13-04-2020, 09:24

Названы 10 актеров, которые были в роли злодеев чаще всего

13-04-2020, 08:06

81-летняя Лидия Федосеева Шукшина назвала размер своей пенсии

12-04-2020, 11:36

Киностудию Максима Фадеева и Глюкозы признали банкротом

10-04-2020, 17:25

Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

10-04-2020, 10:43

У дочери Владимира Левкина удалили злокачественную опухоль мозга

9-04-2020, 18:33

Роберт Де Ниро возглавил рейтинг актеров, чаще всего игравших злодеев

9-04-2020, 12:33

Участники шоу «Голос» устроили на сцене «самый сексуальный» поединок

8-04-2020, 12:06

«Положение пограничное»: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому, стало известно о состоянии певицы

7-04-2020, 09:01

В сети опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

6-04-2020, 10:50

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову подборкой архивных фото

2-04-2020, 21:34

Дана Борисова призналась, что работала эскортницей

2-04-2020, 10:56

Адвокат Жорин рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество

1-04-2020, 18:04

Дочь Владимира Машкова объяснила, почему навсегда переехала в США

28-03-2020, 13:50

Борис Акунин рассказал, как переболел коронавирусом

27-03-2020, 15:31

Врачи поставили диагноз певцу Игорю Николаеву

27-03-2020, 09:27

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

26-03-2020, 19:10

Наталья Ветлицкая, возможно, переболела коронавирусом

26-03-2020, 17:34

Самойлова высказалась о скандале с Джиганом

24-03-2020, 22:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров