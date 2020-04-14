Стас Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Стас Садальский, актер и блогер, на карантине заскучал и решил разоблачить шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», которое выходит на канале НТВ. С его слов, программа постановочная, так как гостю заранее известны все вопросы. К тому же деньги тем, кто выиграл, выплачиваются не полностью.

Продюсеры ранее уверяли, что все честно и прозрачно, звезды до последнего не подозревают, какой каверзный вопрос их будет ожидать в конце. Но Садальский посмеивается и утверждает, что это только видимость экспромта. На самом деле сценарий программы пишется заранее и все все знают.

Узнал об этом он от своей близкой подруги, актрисы Елены Прокловой.

«Помню, когда Ленка Проклова участвовала в шоу, я поинтересовался, какой у нее вопрос был в конверте», - рассказывает Стас.

Звезда комедии "Будьте моим мужем" тогда здорово удивила его, пишет Царьград. Вместо вопроса Проклова обнаружила в конверте записку от продюсеров. Там содержалась просьба сыграть все так, как будто она категорически не хочет отвечать на вопрос. Проклова подчинилась - она «покорчилась», а потом и вовсе сожгла конверт.

Садальский также узнал, что победителю на программе отдают не целый миллион, а только 70 процентов.

Напомним, Стас уже давно критикует «Секрет на миллион», поскольку считает программу отвратительной.