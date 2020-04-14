Историк моды Васильев назвал лечение в Коммунарке «дурманящим»

Историк моды и телеведущий Александр Васильев попал в клинику в Коммунарке. У него была диагностирована двусторонняя пневмония. Подробностями своего лечения он поделился на странице в Инстаграм. Также модный историк рассказал о тестировании на коронавирус.

Телеведущий рассказал, что, когда только заболел, стал лечиться самостоятельно при помощи народных средств - чая,лимона и имбиря. Но поскольку состояние стало ухудшаться, он вызвал скорую помощь, и его госпитализировали.

«Тест на коронавирус я сдавал два раза, и в обоих случаях он был отрицательным», – отметил Васильев.

Васильев сообщил, что принимаемое им лечение «обладает несколько дурманящими свойствами».

«Я постоянно хочу спать и чувствую не свойственную мне апатию», – поведал Васильев.

Со слов врачей, это «абсолютно нормальная реакция организма, который восстанавливается именно во сне». Васильев также пожаловался на потерю аппетита. Он уверен, что за время лечения однозначно «сбросит несколько лишних килограммов». В проникновенном посте на своей странице в соцсети Васильев поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает. Коллеги о нем не забывают - они передали ему большую корзину фруктов. Хотя о выписке пока речи не идет, телеведущий старается не унывать. Он отвлекается от тоски просмотром фильмов и чтением книг, слушает любимую музыку.

Ранее сообщалось, что Александр Васильев госпитализирован с двусторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.