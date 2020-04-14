Разин назвал Пугачеву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выбрал себе новых жертв для травли в Сети. На этот раз его гнев обрушился на Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева. Этих звезд номер один со времен Советского Союза Разин обвиняет в краже его песен и называет «банальными ворюгами».

В своем Instagram продюсер «Ласкового мая», который то с Юрием Шатуновым отношения из-за песен выясняет, то с Сергеем Шнуровым сходится в схватке по другим вопросам с политическим подтекстом, утверждает, что Пугачева и Леонтьев украли написанные для него композиции.

Примадонну он уличил в перепевке композиции "А где-то там идут дожди", написанной для него Валерием Разумовским. Разин записал ее в 1997-ом, Алла Борисовна представила в 2007-ом.

Валерий Леонтьев перепел "Эльдорадо". Разин говорит, что за эту песню композитору Юрию Чернавскому заплатил немалые деньги. При этом ни один из артистов не спросил разрешения у правообладателя песен.

Продюсер отметил, что ему польстило, что такие звезды заинтересовались его творчеством, но раздосадовало, что своим звучанием они испоганили песни.

«Ни Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки. Но главное — это то, что они — банальные ворюги. И самое страшное для меня было то, что они их испоганили своим исполнением», - резюмировал Разин в соцсети.