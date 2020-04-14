Разин назвал Пугачеву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выбрал себе новых жертв для травли в Сети. На этот раз его гнев обрушился на Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева. Этих звезд номер один со времен Советского Союза Разин обвиняет в краже его песен и называет «банальными ворюгами».
В своем Instagram продюсер «Ласкового мая», который то с Юрием Шатуновым отношения из-за песен выясняет, то с Сергеем Шнуровым сходится в схватке по другим вопросам с политическим подтекстом, утверждает, что Пугачева и Леонтьев украли написанные для него композиции.
Примадонну он уличил в перепевке композиции "А где-то там идут дожди", написанной для него Валерием Разумовским. Разин записал ее в 1997-ом, Алла Борисовна представила в 2007-ом.
Валерий Леонтьев перепел "Эльдорадо". Разин говорит, что за эту песню композитору Юрию Чернавскому заплатил немалые деньги. При этом ни один из артистов не спросил разрешения у правообладателя песен.
Продюсер отметил, что ему польстило, что такие звезды заинтересовались его творчеством, но раздосадовало, что своим звучанием они испоганили песни.
Комментировать