«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Сегодня, 14:51

Анна Лисова

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«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал «Зулейха открывает глаза»

Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза» и тут же в адрес этой киноработы посыпался негатив, хотя сам сериал имеет довольно неплохие рейтинг. Председатель ЦИК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин намерен обратиться к каналу, чтобы показ сериала прекратили.

«Любой пасквиль на советское прошлое – это плевок в лицо всему нашему российскому народу. Эти господа, являясь антисоветчиками, пытаются притянуть за уши любые факты, которые позволили бы очернить советское прошлое. Я считаю, что государство должно вмешиваться и такие вещи просто запрещать», - заявил Сурайкин изданию «Подъем».

По его словам, юридическое отделение партии работает над составлением письма, в котором будут обоснованы все претензии.

Сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману писательницы Гузели Яхиной вышел на экраны несколько дней назад. В нем рассказывается о процессе раскулачивания, который проходил в 30-е годы прошлого века. У сериала довольно высокий рейтинг. Зрители обсуждают то, насколько откровенно показаны события. Но немало и тех, кто встретил уже в показанных сериях исторические неточности.

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