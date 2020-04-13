Добронравов рассказал, кто снимется в седьмом сезоне сериала «Сваты»

Известный российский актёр Фёдор Добронравов раскрыл имена актёров, которые примут участие в съёмках нового 7-го сезона комедийного сериала "Сваты". Перечень главных героев не изменится. Такое заявление сделала и украинская актриса Анна Кошмал, которая играет в телесериале роль Жени Ковалёвой. Тем не менее, в СМИ постоянно появляется информация об отказе Людмилы Артемьевой принимать участие в съёмках. А вот Фёдор Добронравов, исполняющий роль Ивана Будько, уверяет, что телезрители смогут увидеть всех действующих лиц в новом сезоне.

В своём обращении актёр указывает на то, что съёмки 7-го сезона "Сваты" уже давно идут. Главной причиной нынешнеё остановки является коронавирус. Вместе с этим, актёр надеется, что в новых сериях телезрители смогут увидеть всех своих полюбившихся героев. Тем не менее, тайны истории нового сезона раскрывать не стал.

Режиссёром картины остаётся Андрей Яковлев. А из сюжетной линии известно лишь то, что она будет выстроена на свадьбе жени Ковалёвой с американцем Джеком, роль которого сыграет Андрей Бирин. Из этой информации ещё известно, что многих героев покажут такими, какими они были в молодости. А также, во время сезона будут встречаться абсолютно все герои из предыдущих шести сезонов.