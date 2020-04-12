Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей

Сегодня, 11:29

Анна Морозова

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Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей
Российский теннисист Марат Сафин

Российский теннисист Марат Сафин предсказал массовое чипирование населения Земли. Он считает, что кто-то искусственно заставил людей панически бояться коронавируса.

«Думаю, что с коронавирусом дела обстоят совсем не так, как нам об этом рассказывают. Но люди верят в любые ужасы, транслируемые по телевизору и в интернете», — заявил Сафин.

Спортсмен считает, что против вируса скоро появится вакцина, посредством которой в организм человека будут внедряться микрочипы. Теннисист утверждает, что существуют некие «хозяева мира», которым будет выгодно чипирование людей. Ведь при помощи микрочипа можно с легкостью отследить любого человека.

Марат Сафин — заслуженный мастер спорта. Он дважды побеждал в турнире серии «Большого шлема» в одиночном разряде (в 2000-м в США и в 2005-м в Австралии). Всего у спортсмена есть 15 титулов в одиночном разряде и 2 - в парном.

На сегодняшний день в мире выявлено более 2 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Лидирует по количеству случаев США, где зафиксировано заражение около 600 тысячи человек. Погибли от коронавируса более 120 тысячи человек в мире.

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