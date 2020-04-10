Под маской Яйца в новом шоу скрывался участник Comedy Club

Сегодня, 09:24

Ольга Громова

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Под маской Яйца в новом шоу скрывался участник Comedy Club
Шоу «Маска»

Разоблачен седьмой участник шоу «Маска». На сцену он выходил в образе Яйца. Никто из жюри не смог угадать, что это известный украинский шоумен Антон Лирник. В шоу «Маска» от 12 апреля зрителей ожидало сразу несколько неожиданностей. Во-первых, в состав жюри был введен Сергей Лазарев. А это значит, что в число «подозреваемых» он уже не входит. Во-вторых, участнику «Евровидения» от России все же удалось примерить костюм и маску. Он представил специальный номер, выступая под личиной Динозавра. Лазарев даже устал от костюма, пока будущие «коллеги» из состава жюри пытались определить, кто же это на самом деле.

Наталья Гулькина в качестве специального гостя вышла на сцену как Человек-Зеркало. Антон Лирник, скрывающийся под маской Яйца, остался неузнанным. Звучали предположения, что это либо Андрей Бурковский, либо Андрей Бедняков. Кандидатами на выбывание стали Панда, Лев и Яйцо. Зрители голосовали за медведя, а жюри решило спасти льва.

Участие в шоу продолжают пять участников - Лев, Олень, Волк, Панда и Попугай.

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