Названы 10 актеров, которые были в роли злодеев чаще всего

В список злодеев кино вошли самые подлые, злые, бесчестные, но хитрые и умные персонажи. Издание The Independent выяснило, что актером, который чаще всего был в кино в роли злодея, оказался оскороносный Роберт Де Ниро. Он играл роль антагониста 19 раз в таких фильмах "Крестный отец", "Схватка" и др.

Вторую позицию занял Петер Стормаре, который появлялся на экране в роли «плохиша» 17 раз. Актер известен по кинокартинам "Фарго", "Большой Лебовски" и "Плохие парни — 2". На третьем месте оказался Рон Перлман, исполнявший негативные роли 16 раз. Наиболее известные фильмы с его участием : "Драйв", "Полицейская академия" и "Люди в черном". Также в десятку «плохих героев» вошли Тим Карри, Джеймс Вудс, Винн Джонс, Гари Олдман, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.

Ранее был представлен рейтинг лучших героев кинематографа всех времен. Список был составлен на основании голосования телезрителей. Первое место в рейтинге занял Харрисон Форд в роли Индианы Джонса. Кроме того, персонаж, которого сыграл этот же актер, а именно Хан Соло, взял «бронзу», заняв третью позицию. Известно, что в 2020 году планируется выход пятого фильма про Индиану с 75-летним Харрисоном в главной роли, сценаристом которого станет Стивен Спилберг.