81-летняя Лидия Федосеева Шукшина назвала размер своей пенсии

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, народная артистка РСФСР и любимица миллионов россиян, стала гостьей программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. В ходе откровенного общения с Лерой Кудрявцевой жена Бари Алибасова раскрыла подробности своей жизни сейчас и назвала размер своей пенсии.

По словам Лидии Федосеевой-Шукшиной, она удостоилась от государства максимальной пенсии в 25 тысяч рублей. Кроме того, за звание народного артиста правительство Москвы выплачивает ей доплату в размере 30 тысяч рублей.

Следовательно, общий размер пенсионных поступлений 81-летней знаменитости составляет 55 тысяч рублей каждый месяц.

Актриса не жалуется. Этих денег ей вполне хватает, говорит. К тому же, оказывают помощь дочери, внук Макар. Он регулярно навещает свою бабушку и радует ее свежими овощами и фруктами.

Напомним, ранее многие артисты раскрыли размеры своих пенсий. «Моду» ввел певец Лев Лещенко, который нынче проходит лечение от коронавирусной инфекции в больнице в Коммунарке.



