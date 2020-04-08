Киностудию Максима Фадеева и Глюкозы признали банкротом

Сегодня, 17:25

Staalker

0

Image 16+
Киностудию Максима Фадеева и Глюкозы признали банкротом
Студия-А на грани банкротства

В свое время Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Максим Фадеев задумали и реализовали совместный бизнес проект. Это была киностудия. Именно здесь проходили съемки всех последних клипов певицы, а еще был снят полнометражный мультфильм "Савва. Сердце воина". Вложения в эту ленту были масштабными - порядка миллиарда рублей. 

Остается непонятным, как при столь серьезном бюджете мультипликационной ленты, продюсеры рассчитывали получить прибыль. Все вышло даже хуже чем в самых пессимистических прогнозах, даже нельзя сказать, что мультфильм провалился в прокате - его попросту никто не заметил. Да и от клипов Глюкозы скорее всего особой прибыли не было. Когда стало ясно, что прибыли от мультфильма не будет, киностудия изменила название на "Студия-А". Однако ребрендинг в данной ситуации уже вряд ли мог на что-то повлиять. 

Совсем недавно стало известно, что "Студия-А" объявлена банкротом. Вслед за этим поступило известие о возможном судебном процессе между бывшими хозяевами киностудии. Ходят слухи о поданном Максимом Фадеевом судебном иске о взыскании с певицы и ее супруга Александра Чистякова денежных средств в размере 26 миллионов рублей.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Киностудию Максима Фадеева и Глюкозы признали банкротом

Сегодня, 17:25

Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

Сегодня, 10:43

У дочери Владимира Левкина удалили злокачественную опухоль мозга

Вчера, 18:33

Роберт Де Ниро возглавил рейтинг актеров, чаще всего игравших злодеев

Вчера, 12:33

Участники шоу «Голос» устроили на сцене «самый сексуальный» поединок

8-04-2020, 12:06

«Положение пограничное»: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому, стало известно о состоянии певицы

7-04-2020, 09:01

В сети опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

6-04-2020, 10:50

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову подборкой архивных фото

2-04-2020, 21:34

Дана Борисова призналась, что работала эскортницей

2-04-2020, 10:56

Адвокат Жорин рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество

1-04-2020, 18:04

Дочь Владимира Машкова объяснила, почему навсегда переехала в США

28-03-2020, 13:50

Борис Акунин рассказал, как переболел коронавирусом

27-03-2020, 15:31

Врачи поставили диагноз певцу Игорю Николаеву

27-03-2020, 09:27

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

26-03-2020, 19:10

Наталья Ветлицкая, возможно, переболела коронавирусом

26-03-2020, 17:34

Самойлова высказалась о скандале с Джиганом

24-03-2020, 22:44

Ольга Бузова легла в австрийскую клинику, чтобы провериться на онкологию

23-03-2020, 15:54

Дробыш рассказал о тяжелой ситуации в шоу-бизнесе из-за коронавируса

23-03-2020, 11:25

Певица Диана Гурцкая впервые согласилась снять черные очки

22-03-2020, 22:57

Татьяна Абрамова заявила, что Валерия сжульничала, чтобы попасть на ТВ

22-03-2020, 09:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров