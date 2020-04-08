Киностудию Максима Фадеева и Глюкозы признали банкротом

В свое время Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Максим Фадеев задумали и реализовали совместный бизнес проект. Это была киностудия. Именно здесь проходили съемки всех последних клипов певицы, а еще был снят полнометражный мультфильм "Савва. Сердце воина". Вложения в эту ленту были масштабными - порядка миллиарда рублей.

Остается непонятным, как при столь серьезном бюджете мультипликационной ленты, продюсеры рассчитывали получить прибыль. Все вышло даже хуже чем в самых пессимистических прогнозах, даже нельзя сказать, что мультфильм провалился в прокате - его попросту никто не заметил. Да и от клипов Глюкозы скорее всего особой прибыли не было. Когда стало ясно, что прибыли от мультфильма не будет, киностудия изменила название на "Студия-А". Однако ребрендинг в данной ситуации уже вряд ли мог на что-то повлиять.

Совсем недавно стало известно, что "Студия-А" объявлена банкротом. Вслед за этим поступило известие о возможном судебном процессе между бывшими хозяевами киностудии. Ходят слухи о поданном Максимом Фадеевом судебном иске о взыскании с певицы и ее супруга Александра Чистякова денежных средств в размере 26 миллионов рублей.