Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

Российскую певицу Надежду Бабкину, которую несколько дней назад госпитализировали в больницу с тяжелой пневмонией, поместили в закрытый инфекционный бокс. При этом артистка продолжает находиться в коме, а коронавирус у нее пока не подтвержден. О переводе Надежды Бабкиной в инфекционный бокс сообщил ее пресс-атташе Александр Велор.

«Надежда лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть, чтобы ее проведать. Врачи говорят, что это нормальные меры при такой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр», ? приводит слова пресс-атташе издание StarHit.

Велор обратил внимание на то, что коронавирус у 70-летней королевы народной песни пока не подтвердился. Врачи диагностировали у нее осложненную пневмонию.

Художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии 6 апреля сего года. Уже на следующий день медики были вынуждены ввести ее в искусственную кому, чтобы аппарат искусственной вентиляции легких, без которого при тяжелых формах пневмонии и коронавируса не обойтись, смог работать эффективнее.

Напомним, что ее близкие поначалу отказывались комментировать факт госпитализации. Ее гражданский супруг вообще заявлял журналистам, что Надежда Георгиевна находится дома, а не в больнице.