У дочери Владимира Левкина удалили злокачественную опухоль мозга

Сегодня, 18:33

Александр Зуев

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У дочери Владимира Левкина удалили злокачественную опухоль мозга

У бывшего солиста группы «На-на» Владимира Левкина есть 26-летняя дочь. Недавно девушке удалили раковую опухоль.  Виктория призналась, что борется с астроцитомой III степени злокачественности на протяжении нескольких месяцев.

Она оказалась на больничной койке в декабре прошлого года, причем врачи подозревали у нее глиому в правой лобной части головного мозга. Старшая дочь музыканта рассказала, что вначале у нее ухудшилось настроение, затем стошнило. Она очнулась уже в больнице. От врачей девушка узнала, что  дома у нее произошли два припадка эпилепсии с судорогами. Виктория отметила, что мать была дома и вовремя спохватилась. На днях Виктория опубликовала в Insragram-аккаунте фотоснимок, на котором она запечатлена уже после операции. На фото девушка предстала с бритой головой.


После операции она прошла лучевую терапию. По словам Виктории, иногда ей бывает плохо, она ощущает слабость и наблюдается также тошнота.

Родственники Виктории всячески стараются ее поддерживать, пишет Экспресс газета.

К слову, несколько лет назад Владимир Лёвкин тоже столкнулся с онкозаболеванием. Он боролся с раком лимфатической системы четвертой степени, и ему удалось одержать победу.

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