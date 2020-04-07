Роберт Де Ниро возглавил рейтинг актеров, чаще всего игравших злодеев

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Роберт Де Ниро возглавил рейтинг актеров, чаще всего игравших злодеев
Photo by Avel Chuklanov on Unsplash

19 ролей из всей фильмографии Роберта Де Ниро оказались злодейскими. Эта информация стала известна благодаря рейтингу, опубликованному экспертами кинематографа. Всего опубликовано 10 актёров и актрис, которые чаще остальных играют злодеев на телеэкране. Роберт Де Ниро чаще остальных фигурирует в ролях "плохих парней". Среди самых популярных картин отмечают "Крёстный отец", "Схватка", "Славные парни" и "Джеки Браун".

На втором месте списка актёр Петер Стормаре. Названы киноленты "Плохие парни-2", "Фарго" и "Большой Лебовски". Третьего места удостоился Рон Перлман. Он играет роль злодеев в "Полицейской академии", "Люди в чёрном" и "Книга жизни". Среди 10 известных злодеев в кино числятся актёры Тим Карри, Сэмюэль Л. Джексон, Гэри Олдмен, Джеймс Вудс, Кристофер Уокен, Винни Джонс и Малкольм Макдауэлл.

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