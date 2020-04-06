Участники шоу «Голос» устроили на сцене «самый сексуальный» поединок

Участники американской версии музыкального шоу «Голос», выступающие под псевдонимами Cedrice и Thunderstorm, устроили на сцене соревнования, исполнив композицию Рианны Stay («Останься»). Компания Yahoo! entertainment назвала их выступление самым сексуальным поединком.

После исполнения наставники расхвалили обоих участников. По словам одного из членов жюри, поединок выглядел очень откровенным, и он даже хотел отвести взгляд. Выступление действительно получилось весьма оригинальным, но члены жюри все равно делали выбор. Они оставили Cedrice, а певец Thunderstorm покинул проект. Но перед этим он пожелал сопернице успехов.

Ранее наставник Блейк Шелтон пытался подкупить 16-летнего участника, который выбирал команду. Наставник в шутку заявил, что щенок, которого он принес на шоу, отправится в приют, если мальчик выберет другого наставника, пишет Lenta.ru .

Шоу «Голос» — это музыкальный конкурс, где люди показывают свои вокальные способности. Жюри отбирает самых лучших из числа конкурсантов. Отобранные исполнители продолжают дальше сражаться за главный приз. В России шоу «Голос» впервые вышло в эфир Первого канала 5 октября 2012 года.