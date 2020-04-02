9-летняя участница шоу «Голос.Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Сегодня, 15:13

Ольга Громова

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9-летняя участница шоу «Голос.Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Ангелина Дерябина, девятилетняя участница шоу «Голос.Дети», обрушилась с обвинениями на Полину Гагарину. Свою наставницу юная вокалистка обвинила в нечестности и несправедливости, устроив настоящую истерику.

По условиям проекта, наставник вправе разбить свою команду на несколько мини-групп, и вместе юные вокалисты должны исполнить песню, которую он выберет.

Тренер же для следующего этапа «Песни на вылет» должен выбрать только одного вокалиста. Прошедшим участникам придется соревноваться в этом случае с певцами из команд других наставников.

Девятилетней Ангелине Дерябкиной пришлось выступать в группе с восьмилетней Таисией Скомороховой и шестилетней Агнией Андреевой. Вместе они спели композицию "Dance Monkey".

Полина Гагарина решила, что дальше борьбу за право называться победительницей продолжит Таисия. Оно заставило Ангелину и Агнию заплакать.

«Это несправедливо!», - заявила Ангелина.

Невзирая на то, что девочке объяснили правила конкурса, своего мнения она так и не поменяла, но пообещала вернуться через год-два, когда подрастет.

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