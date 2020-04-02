«Положение пограничное»: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому, стало известно о состоянии певицы

Сегодня, 09:01

Анна Лисова

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«Положение пограничное»: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому, стало известно о состоянии певицы
Изображение Engin_Akyurt с сайта Pixabay

Уже около недели певица Надежда Бабкина находится в одной из частной клиник Москвы, сообщает МК. Родным и близким известной артистки удавалось скрывать информацию о ее госпитализации. После того как новость о госпитализации «главной казачки» российской эстрады утекла в СМИ, ее поклонники заволновались. Ведь информация об искусственной коме звучит пугающе.

Как стало известно, Надежда Бабкина действительно была введена в искусственную кому. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Со слов певца и близкого друга Надежды Бабкиной Евгения Гора, которого называют в СМИ «молодым мужем певицы», действительно, анализ на коронавирус был отрицательным. А вот информацию о госпитализации артистки он до последнего отрицал. 

Тем не менее, журналисты МК из источников в медицинском сообществе узнали, что Надежа Бабкина госпитализирована 1 апреля. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.

«Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщает источник. 

Специалисты отмечают, что при мутации коронавируса существующие тесты могут оказаться неэффективными, поскольку могут не распознать его.

Как объясняют врачи, в искусственную кому артистку ввели для того, чтобы улучшить работу аппарата ИВЛ, который необходим при тяжелой пневмонии. Со слов близких Надежды Бабкиной, она не контактировала ни с кем, у кого мог быть коронавирус. Они уверены, что она сможет справиться и с этой проблемой, ведь всегда преодолевала любые трудности.

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