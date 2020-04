Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову подборкой архивных фото

View this post on Instagram

Сегодня, 1 апреля родилась ОЛЬГА ДРОЗДОВА, дочь, жена, мать... Актриса театра и кино, педагог, режиссер... Родилась на радость маме с папой, на радость мужу, сыну, зрителям, ученикам, всем добрым людям. МОЛОДЕЦ!