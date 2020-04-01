Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову подборкой архивных фото

1 апреля актриса Ольга Дроздова отметила день рождения. Ее супруг, актер Дмитрий Певцов, посвятил этому событию праздничный ролик, который он смонтировал из огромного количества архивных снимков.
Подписчики также поздравили актрису с юбилеем, пожелав ей здоровья, а также они выразили свое восхищение талантом и неувядающим внешним видом Дроздовой.
Ранее Ольга рассказывала, что из-за аборта она не могла забеременеть 15 лет. К слову, недавно Дроздова официально сменила фамилию. Теперь по документам она значится Певцовой, хотя сниматься продолжит под своей девичьей фамилией. Известно, что не так давно актриса снялась в фэнтезийном боевике «Легенда о Коловрате».
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