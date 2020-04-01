Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову подборкой архивных фото

1 апреля актриса Ольга Дроздова отметила день рождения. Ее супруг, актер Дмитрий Певцов, посвятил этому событию праздничный ролик, который он смонтировал из огромного количества архивных снимков.

«Ты родилась на радость родителям, ученикам, добрым людям, зрителям, сыну и супругу. Молодец!» - трогательно поздравил с 55-летием любимую супругу Певцов. На всех фото Ольга выглядит красивой, обаятельной и артистичной, какой она является и сейчас.

Подписчики также поздравили актрису с юбилеем, пожелав ей здоровья, а также они выразили свое восхищение талантом и неувядающим внешним видом Дроздовой.

Ранее Ольга рассказывала, что из-за аборта она не могла забеременеть 15 лет. К слову, недавно Дроздова официально сменила фамилию. Теперь по документам она значится Певцовой, хотя сниматься продолжит под своей девичьей фамилией. Известно, что не так давно актриса снялась в фэнтезийном боевике «Легенда о Коловрате».