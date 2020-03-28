Дана Борисова призналась, что работала эскортницей

43-летняя телеведущая Дана Борисова знает, что такое самоизоляция. Знаменитость уже познала ее в реабилитационном центре в Таиланде, когда лечилась от алкогольной и наркотической зависимости. Пагубное пристрастие вроде бы удалось победить, но, похоже, на карантине в связи с коронавирусом Данку снова «занесло».

Дана Борисова, предварительно «обеззаразившись», вышла в прямой эфир Инстаграм и в ходе откровенного разговора с подписчиками, как говорится, резанула «правду-матку». Блондинка призналась, что работала в эскорте, приезжала к клиентам пьяной и занималась сексом за деньги. Но Борисова, оказывается, востребованной эскортницей не была. Вероятно потому, что приезжала подшофе.

«Это было 3-4 раза, но на эти встречи я приезжала нетрезва настолько, что даже себе представить невозможно. Все, что можно, я употребила, потому что на трезвую вот это производить для меня было страшно, больно, невыносимо. Клиенты на меня очень жаловались, на меня спроса не было», - рассказала Данка.

У телеведущей поинтересовались, сколько ей предлагали за интимные утехи.

«Самая большая сумма, которую мне предлагали за секс? 300 тысяч рублей», - цитирует телеведущую «Комсомолка».

Напомним, раньше Дана Борисова была лицом программы «Армейский магазин», а также вела программу «Принцип домино». После губительного пристрастия к запрещенным веществам Дана Борисова уже не может устроиться на нормальную работу. Ее приглашают лишь в качестве приглашенного гостя или главного героя на скандальные вечерние ток-шоу.