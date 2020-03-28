Адвокат Жорин рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество

Сегодня, 18:04

Александр Зуев

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Адвокат Жорин рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество

Оксане Самойловой и Джигану будет сложно развестись из-за пандемии коронавируса, так как суды сейчас не работают. Об этом рассказал российский адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы публичных людей. Он также упомянул, что из-за сложившейся ситуации откладывается процесс по разводу Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова.

Как отметил адвокат, совместно нажитое имущество, как правило, делится пополам, но иногда суд может отказаться от принципа равенства с учетом интереса детей. Также при взыскании алиментов имеет значение количество детей, заметил Жорин. Более трех детей с родителя, с которым наследник не проживает, взыскивается половина заработной платы. И до достижения младшего ребенка трехлетнего возраста также будут взыскиваться алименты на содержание бывшей жены, отметил специалист, пишет СтарХит.

Самойлова и Джиган не смогут развестись по заявлению в ЗАГСЕ, так как у них есть несовершеннолетние дети. Известно, что супруги владеют загородным особняком стоимостью в 140 миллионов рублей и люксовым автопарком.

Напомним, о разводе рэпера Джигана и Оксаны Самойловой заговорили после пьяной выходки музыканта. Известно, что, будучи в Майями, он оказался в больнице для наркоманов и алкоголиков. Но, видимо, старания врачей не помогли. Так, недавно рэпер опубликовал фото, на котором он идет голым по коридору со связанными руками. Позже в сети появилось видео, на котором Джиган огромным ножом «посвящает в рыцари» своих маленьких дочек.

31 марта стало известно, что супруга музыканта Оксана Самойлова спустя десять лет брака подала на развод. Как рассказал друг Джигана, у Дениса (настоящее имя музыканта) и Оксаны назревает банкротство. После поездки в Майами крупных сбережений у них нет, стабильных источников дохода - тоже, так как Джиган не выступает, а бизнес Оксаны переживает не самые лучшие времена. То есть, финансовое положение пары находится в плачевном состоянии.

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