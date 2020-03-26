Дочь Владимира Машкова объяснила, почему навсегда переехала в США

Актриса Мария Машкова, дочь актера-патриота Владимира Машкова, на своей страничке в Instagram объяснила, почему навсегда переехала жить в США и не осталась в России, сообщает издание Что происходит в субботу, 28 марта.
По словам Маши, в последнее время в ее адрес и в адрес родителя поступает много проклятий. Пришло время объясниться. Машкова говорит, что ее взгляды на политические события, жизнь страны и мира в целом отличаются от отцовских.
Тем не менее Владимир Машков - ее родитель. Именно благодаря ему она появилась на свет и стала такой, как есть.
Она добавила, что ее супруг в Америке живет с 14 лет.
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Последнее время особенно много вопросов про папу. Много проклятий в директ. Пожалуй, выскажусь. У нас с папой разные взгляды на политическую ситуацию в стране и на жизнь, в целом. Но это мой папа, я его очень люблю и благодарю за то, что я родилась и стала такой, какая я есть. Мы взрослые люди и живем отдельными жизнями. Папа-это не тот случай, когда люди близкие с властью башляют за жизнь дочки и внучек за границей. К сожалению, для меня.???? К чести для папы!??Америка-это выбор моего мужа и мой. Выбор непростой, особенно сейчас... 29ого числа я должна была улететь к семье и соединиться с ними в карантине. Но перелеты отменили. Наши дети с Сашкой в Лос Анджелесе, моя мама в Нью Джерси, Сашина в Нью Йорке, я с братьями, бабушкой и дедушкой в Москве... Стараюсь сохранять позитивный настрой-концентрироваться на том, что все здоровы. Я очень люблю Москву, друзей, работу, а муж с 14 лет живет в Америке и привык к другим правилам игры, наши ему уже сложно понять????. Мы с Сашкой тоже во многом разные. Очень во многом!?????? Так бывает... но, чтобы любить человека, не обязательно иметь одну с ним точку зрения, но очень обязательно ее уважать. И не унижать... ну... по возможности. Интересный момент переживаем. Давайте посидим дома, будем здоровы ну и вдруг, бонусом, получится стать немного добрее и благодарнее. #посидим #помолчим #все #само #пройдет #и #растает #гнев #и #печаль #уйдёт
В воскресенье, 29 марта, она должна лететь к своей семье в США, где бы закрылась с родными на карантине. Но перелеты отменили, и она застряла с братьями, бабушкой и дедушкой в столице. Дочки Машковой вместе с мужем Александром Слободяником сейчас в Лос-Анджелесе.
Напомним, недавно в социальных сетях появился ролик, в котором отец Маши Владимир Машков объяснил россиянам необходимость голосовать за поправки в Конституцию.
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