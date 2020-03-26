Дочь Владимира Машкова объяснила, почему навсегда переехала в США

Актриса Мария Машкова, дочь актера-патриота Владимира Машкова, на своей страничке в Instagram объяснила, почему навсегда переехала жить в США и не осталась в России, сообщает издание Что происходит в субботу, 28 марта.

По словам Маши, в последнее время в ее адрес и в адрес родителя поступает много проклятий. Пришло время объясниться. Машкова говорит, что ее взгляды на политические события, жизнь страны и мира в целом отличаются от отцовских.

Тем не менее Владимир Машков - ее родитель. Именно благодаря ему она появилась на свет и стала такой, как есть.

«Мы взрослые люди и живем отдельными жизнями. Папа — это не тот случай, когда люди, близкие с властью, башляют за жизнь дочки и внучек за границей. К сожалению, для меня. К чести для папы! Америка — это выбор моего мужа и мой», - поведала Мария.

Она добавила, что ее супруг в Америке живет с 14 лет.

В воскресенье, 29 марта, она должна лететь к своей семье в США, где бы закрылась с родными на карантине. Но перелеты отменили, и она застряла с братьями, бабушкой и дедушкой в столице. Дочки Машковой вместе с мужем Александром Слободяником сейчас в Лос-Анджелесе.

Напомним, недавно в социальных сетях появился ролик, в котором отец Маши Владимир Машков объяснил россиянам необходимость голосовать за поправки в Конституцию.