Врачи поставили диагноз певцу Игорю Николаеву

Сегодня, 09:27

Ольга Громова

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Врачи поставили диагноз певцу Игорю Николаеву

Столичные врачи диагностировали у известного российского певца и композитора Игоря Николаева пневмонию. Об этом, ссылаясь на свой осведомленный источник, сообщила «Лента.Ру». Заразился ли артист коронавирусом, станет известно позже - результаты лабораторного исследования еще не готовы.

Вчера, 26 марта, Игоря Николаева с подозрением на заражение новым видом коронавируса госпитализировали в медицинский центр в столичном поселке Коммунарка.

Певец, как указывает источник в центре, находится в состоянии средней тяжести. У него взяли биоматериал на проведение анализа на коронавирус, но результаты станут известны лишь спустя несколько дней.

Напомним, ранее в больницу в Коммунарке был госпитализирован еще один известный певец - Лев Лещенко. У него также диагностировали двустороннее воспаление легких. Любимец публики в реанимации, но ему уже стало немного лучше. Результаты анализа на коронавирус также еще не готовы, хотя некоторые СМИ сообщают о том, что лаборатория подтвердила наличие у артиста COVID-19.



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