Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Знаменитый российский писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) попал в число тех 840 россиян, у которых диагностирован коронавирус. О том, что у него COVID-19, он сам признался на своей страничке в Facebook.

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», - говорится в его сообщении.

При этом Борис не уточнил, где именно он находится. Ранее СМИ узнали о том, что коронавирус подозревают у легендарного артиста Льва Лещенко. Результатов анализов его пока нет, но сам артист с пневмонией находится в реанимации больницы в Коммунарке.

Борис Акунин (настоящее его имя - Григорий Шалвович Чхартишвили) начал публиковаться в 1998 году. Самым популярным литературным циклом писателя является серия детективов "Приключения Эраста Фандорина".