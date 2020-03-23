Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

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Ольга Громова

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Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Знаменитый российский писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) попал в число тех 840 россиян, у которых диагностирован коронавирус. О том, что у него COVID-19, он сам признался на своей страничке в Facebook.

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», - говорится в его сообщении.

При этом Борис не уточнил, где именно он находится. Ранее СМИ узнали о том, что коронавирус подозревают у легендарного артиста Льва Лещенко. Результатов анализов его пока нет, но сам артист с пневмонией находится в реанимации больницы в Коммунарке.

Борис Акунин (настоящее его имя - Григорий Шалвович Чхартишвили) начал публиковаться в 1998 году. Самым популярным литературным циклом писателя является серия детективов "Приключения Эраста Фандорина".

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