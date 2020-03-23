Наталья Ветлицкая, возможно, переболела коронавирусом

55-летняя певица Наталья Ветлицкая рассказала своим подписчикам в Instagram о болезни, которой она переболела. Артистка допускает, что у нее был коронавирус. В постель ее уложила высокая температура и кашель - именно эти симптомы являются в большинстве случаев начальными. Они проявляются через несколько дней после заражения.

Наталья Ветлицкая последние несколько лет вместе с дочерью проживает в Испании. Эта страна по уровню смертности на втором месте после Италии. Ситуация катастрофическая, медпомощь удается получить не всем больным. Ветлицкая поехать сама в больницу не смогла.

«Меня всю знобило. Я едва, с большим трудом, ходила в душ греться. Болело все, как будто нервы вышли на поверхность и были так отбиты, что даже прикоснуться невозможно. Спать невозможно», - поделилась знаменитость.

Во время своей болезни Наталья пила теплую воду с содой. Спустя три дня ее состояние стало улучшаться - ломота прошла, остались только слабость и головокружение.

После этого певица сдала тест на коронавирус, ей сделали рентген и изолировали. Врачи через сутки сказали, что анализы у нее хорошие. Точного ответа, заразилась она COVID-19 или нет, артистка так и не получила.

В заключении врачи написали, что у нее, возможно, коронавирус. Лечиться Ветлицкой сказали дома.

ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу 11 марта. В РФ на данный момент 658 заболевших.