Самойлова высказалась о скандале с Джиганом

Мы наконец-то дома??этот момент я конечно же представляла себе совсем по другому)но надо привыкать к новой реальности 2??0??2??0?? сейчас мне нужно думать только о себе и о детях,постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней весёлой мамой.дети не виноваты,они не должны страдать от поступков взрослых. Но пока что мы сели на обязательный карантин и от этого никуда не деться??