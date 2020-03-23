Самойлова высказалась о скандале с Джиганом

Вчера, 22:44

Ольга Громова

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Самойлова высказалась о скандале с Джиганом

Оксана Самойлова вместе с мужем Джиганом и четырьмя детьми 23 марта вернулась в Москву, а сегодня уже поспешила выложить в своем Instagram пост о том, как жить в условиях новой реальности. Знаменитость отметила, что возвращение домой она представляла себе совсем по-другому. Новая реальность для модели - это карантин в одной квартире вместе с детьми и мужем, отношения с которым пошатнулись.

«Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью, быть прежней весёлой мамой», - написала Оксана Самойлова под фото с дочерьми и сыном Давидом.

«Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых», - добавила она, как бы объясняя, почему все вместе они прилетели из Штатов и поселились в одном помещении.

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Мы наконец-то дома??этот момент я конечно же представляла себе совсем по другому)но надо привыкать к новой реальности 2??0??2??0?? сейчас мне нужно думать только о себе и о детях,постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней весёлой мамой.дети не виноваты,они не должны страдать от поступков взрослых. Но пока что мы сели на обязательный карантин и от этого никуда не деться??

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Карантин по коронавирусу в течение двух недель в России теперь обязателен для всех, кто возвращается из-за границы, для звезд в том числе. Подписчики поддержали Оксану, заверили, что скучают по той прежней модели, которая была «на позитиве». А вот Джиган продолжает всех разочаровывать. В сети предполагают, что репер нарушил правила обязательного карантина. Исполнитель вскоре после прибытия в Москву отбыл на студию звукозаписи, откуда проводил прямой эфир.

Напомним, месяц назад Оксана родила Джигану четвертого ребенка - долгожданного сына Давида. На этой почве репер начал вести себя неадекватно. Он принялся вести в нетрезвом виде прямые эфиры с поклонниками, ругался матом, заставлял старшую дочь принести ему пиво.

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