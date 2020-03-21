Ольга Бузова легла в австрийскую клинику, чтобы провериться на онкологию

Сегодня, 15:54

Александр Зуев

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Ольга Бузова легла в австрийскую клинику, чтобы провериться на онкологию

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова решила пройти плановое обследование в австралийском медицинском центре, чем обеспокоила фанатов. Об обследовании певица сообщила в Инстаграме. Как выяснилось, такое решение Ольга приняла после получения результатов МРТ, показавших проблемы со спиной.

Вероятно, поп-дива сильно надорвала спину на гастролях. Врачи подтвердили ее догадки и диагностировали грыжу. По мнению Бузовой, сейчас самое время позаботиться о своем здоровье. Также она рекомендует поклонникам сделать то же самое, чтобы избежать неприятностей. Особенно важно на фоне пандемии коронавируса, отметила Бузова и посоветовала поддерживать иммунитет за счет достаточного количества сна, отсутствия стресса и употребления витаминов.

Кроме того, звезда «Дома-2» решила сделать УЗИ всех органов, включая молочные железы и щитовидную железу. Певица сдала все анализы крови - на гормональный профиль, гемостаз, лептиды, а также онкоскрининг. Подписчики поддержали Бузову в ее стремлении заботиться о здоровье. Сейчас знаменитость находится в вынужденном отпуске, как и многие звезды, из-за коронавируса.

Певица наслаждается временем, которое проводит в австрийской клинике. Она хорошо спит, смотрит сериалы и набирается сил.

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