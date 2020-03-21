Дробыш рассказал о тяжелой ситуации в шоу-бизнесе из-за коронавируса

Ограничения, которые вводятся в качестве мер по противодействию распространения коронавируса, негативно сказываются на ситуации в шоу-бизнесе. Об этом рассказал «Вечерней Москве » композитор и продюсер Виктор Дробыш.

По его словам, на сегодняшний день даже сложно предположить, какой общий урон нанесен из-за того, что артисты вынуждены вернуться из туров и находиться в изоляции.

«Пока мы даже не знаем степень тяжести. Несколько дней назад мои артисты вернулись из туров, все мы находимся в режиме изоляции. Гастроли прервали, меньше недели все дома», - сообщил Дробыш.

Но этот вынужденный перерыв, отмечает продюсер, многим артистам пока нравится. Они отнеслись к нему как к неожиданному отдыху и получают радость от общения с близкими. Понятно, что если этот перерыв затянется, то нахождение дома уже не будет таким радостным. Ведь финансово пострадают не только продюсеры и артисты, но и прокатчики, которые работают с зарубежными артистами.

Напомним, с 23 марта Россия приостанавливает полеты во все страны, кроме чартерных рейсов из Москвы, а также рейсов, которые вывозят российских граждан из других стран мира. До 1 мая ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну. На территории всей России действует режим повышенной готовности.