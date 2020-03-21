Певица Диана Гурцкая впервые согласилась снять черные очки

Певица Диана Гурцкая ради участия в фотосессии крутого фотографа из Тбилиси сняла свой постоянный аксессуар - темные очки от солнца. Артистка никогда не выходит без них на сцену. За темными стеклами скрываются незрячие глаза.

Фотограф GIGI оказался мастером своего дела. Он так искусно передал хрупкость, красоту и тонкие черты Дианы Гурцкой, что Роберт, ее родной брат и продюсер, не смог удержаться и все же слил снимок сеть.

Фото Дианы Гурцкой без очков он опубликовал на своей страничке в Инстаграм.

«Есть такой крутой фотограф в Тбилиси и зовут его GIGI. Как Вам Фото?», - подписал снимок Роберт.

На фото есть место и интриге. Фотомастер показал лицо Гурцкой, но глаза ее, с длинными очаровательными ресницами, немного спрятал за украшением с монетками.

«Новый взгляд, необычно и красиво», «Очень круто», «Шамаханская царица», «Невероятно красиво, хрупко! Диана красавица», - восторженно прокомментировали снимок фанаты Дианы.

Некоторые снова возмутились тем, что на снимке закрыты глаза. Певица вот уже много лет подряд приходится отбиваться от нападок хейтеров, которые упорно не верят в то, что она незрячая. Поэтому, убеждают эти люди, она и не снимает очки.



