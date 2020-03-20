Татьяна Абрамова заявила, что Валерия сжульничала, чтобы попасть на ТВ

Сегодня, 09:29

Ольга Громова

0

Image 16+
Татьяна Абрамова заявила, что Валерия сжульничала, чтобы попасть на ТВ
«Поющая» звезда сериалов Татьяна Абрамова припомнила, как в 90-ых годах певица Алла Перфилова, она же Валерия, «сжульничала» по поводу своего возраста. Актриса отметила, что в 90-ых годах продюсер Александр Шульгин буквально «пропихнул» свою возлюбленную на детскую программу «Утренняя звезда». И это притом, что «юному» таланту на то время было уже 23 года.
На конкурсе «Утренняя звезда» Татьяну Абрамову организаторы поставили в пару с Валерией. Девушка тогда очень подозрительно смотрела на напарницу, она казалась ей слишком уж взрослой.
Согласно правилам, на конкурсе в старшей возрастной категории могли выступать вокалисты в возрасте от 15 до 22 лет. Выявилось, что Валерии было уже 23. Принимать участие она не имела права.

Продюсер Абрамовой поговорил с Александром Шульгиным. А тот, как сообщает НТВ, попросил дать Валерии «последний шанс зацепиться на телевидении».

В данный момент певица Валерия не скрывает, что в 1992 году довелось скрыть свой настоящий возраст. Но за свой поступок ей совсем не стыдно, ведь она сделала себя моложе всего на год.
Напомним, после Шульгина у Валерии появился новый продюсер и муж - Иосиф Пригожин. А недавно певица неожиданно для всех подписала контракт с Максом Фадеевым.
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Сеть

Вчера, 15:24

Алена Шишкова сообщила, что весит 54,5 килограмма

20-03-2020, 22:07

Дочь Анастасии Заворотнюк зарабатывает на лечение матери в Инстаграме

20-03-2020, 13:37

Зараженный коронавирусом Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии

18-03-2020, 22:25

Анастасия Волочкова посоветовала, как не заразиться коронавирусом

18-03-2020, 15:21

Муцениеце посмеялась над разводом с Прилучным

17-03-2020, 19:42

Лишить Глюкозу сценического имени собирается Максим Фадеев

17-03-2020, 16:10

Вика Боня: «Не страшно, если вымрет половина человечества»

17-03-2020, 13:56

Муж Анастасии Заворотнюк поселился в клинике, чтобы ухаживать за супругой

17-03-2020, 12:12

Дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

16-03-2020, 11:55

Звезду «Великолепного века» Мерьем Узерли обвинили в хайпе на коронавирусе

16-03-2020, 10:21

Анастасию Волочкову раскритиковали за вечеринку с сухим льдом

15-03-2020, 12:17

«Разбомбить всех»: Любовь Казарновская дала оценку вокальным данным звезд

15-03-2020, 10:18

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»

14-03-2020, 19:36

Премьеру девятой части «Форсажа» перенесли на год из-за коронавируса

13-03-2020, 11:53

Оксана Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав

12-03-2020, 17:07

Пранкеры Вован и Лексус разыграли принца Гарри

11-03-2020, 22:22

Ксения Бородина показала шикарный отдых в Куршевеле

11-03-2020, 22:18

Добронравов заявил о завершении съемок «Сватов-7»

11-03-2020, 20:34

Ирина Шейк продемонстрировала обвисший живот

11-03-2020, 18:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров