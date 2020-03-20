Татьяна Абрамова заявила, что Валерия сжульничала, чтобы попасть на ТВ

«Поющая» звезда сериалов Татьяна Абрамова припомнила, как в 90-ых годах певица Алла Перфилова, она же Валерия, «сжульничала» по поводу своего возраста. Актриса отметила, что в 90-ых годах продюсер Александр Шульгин буквально «пропихнул» свою возлюбленную на детскую программу «Утренняя звезда». И это притом, что «юному» таланту на то время было уже 23 года.

На конкурсе «Утренняя звезда» Татьяну Абрамову организаторы поставили в пару с Валерией. Девушка тогда очень подозрительно смотрела на напарницу, она казалась ей слишком уж взрослой.

Согласно правилам, на конкурсе в старшей возрастной категории могли выступать вокалисты в возрасте от 15 до 22 лет. Выявилось, что Валерии было уже 23. Принимать участие она не имела права.

Продюсер Абрамовой поговорил с Александром Шульгиным. А тот, как сообщает НТВ, попросил дать Валерии «последний шанс зацепиться на телевидении».

В данный момент певица Валерия не скрывает, что в 1992 году довелось скрыть свой настоящий возраст. Но за свой поступок ей совсем не стыдно, ведь она сделала себя моложе всего на год.

Напомним, после Шульгина у Валерии появился новый продюсер и муж - Иосиф Пригожин. А недавно певица неожиданно для всех подписала контракт с Максом Фадеевым.