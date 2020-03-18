Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Сеть

Сегодня, 15:24

Анна Лисова

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Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Сеть

Свой новый клип представил юморист Вячеслав Мясников. 

Ранее он был участником коллектива «Уральские пельмени», сейчас же развивает свою сольную карьеру на YouTube

Он опубликовал свой новый юмористический клип, который за 3 недели собрал более 1 млн просмотров  в YouTube. 

Хотя фанаты юмориста рады его новым достижениям, многих разочаровало то, что он больше не будет выступать с «Уральскими пельменями». 

Пока нет официальной информации о том, почему он ушел из популярного проекта. По слухам, руководство СТС в попытке поменять регламент шоу просила Мясникова сочинять песни с пошлым подтекстом. Но юморист не захотел этого делать, из-за чего и ушел из «Уральских пельменей». 

Сам Мясников не комментирует свой уход. Не захотела давать комментарии и его помощница. Она заявила, что не знает о конфликте Мясникова с руководством телеканала. 

Отметим, ранее из «Уральских пельменей» ушла и Юлия Михалкова. Покинув проект, она переехала жить в США. 

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  • хуета
  • Вы поосторожнее с такими терминами, как взорвать. Этим обычно ФСБ занимается.
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