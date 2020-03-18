Алена Шишкова сообщила, что весит 54,5 килограмма

Вчера, 22:07

Александр Зуев

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Алена Шишкова сообщила, что весит 54,5 килограмма

27-летняя модель и бывшая супруга рэпера Тимати, Алена Шишкова, весит 54,5 килограмма. Об этом она сама сообщила своим подписчикам в Инстаграме. Модель также опубликовала  фото с цифрой на весах. Алена  всегда восхищала поклонников фигурой, но никогда не называла  свои параметры. 

«Анорексичка?» ? спросила она у фанатов. Подписчики, вероятно, не поняли, радоваться им или огорчаться. Многие критиковали ее за излишнюю худобу, но сама модель убеждена, что никто не должен соответствовать чьим-то ожиданиям. 

Обычно Алена публикует в Instagram фотографии и не без удовольствия рассказывает о подробностях своей жизни. Она любит показывать, как проводит время с 6-летней дочерью Алисой и рассказывает о бьюти-процедурах. Недавно Алена  похвасталась  своим «коронавирусный» нарядом -  кожаным комбинезоном и черной маской. 

К слову, нынешняя возлюбленная рэпера Тимати, Анастасия Решетова, назвала свои параметры: 94-62-101.

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