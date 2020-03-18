Алена Шишкова сообщила, что весит 54,5 килограмма

27-летняя модель и бывшая супруга рэпера Тимати, Алена Шишкова, весит 54,5 килограмма. Об этом она сама сообщила своим подписчикам в Инстаграме. Модель также опубликовала фото с цифрой на весах. Алена всегда восхищала поклонников фигурой, но никогда не называла свои параметры.

«Анорексичка?» ? спросила она у фанатов. Подписчики, вероятно, не поняли, радоваться им или огорчаться. Многие критиковали ее за излишнюю худобу, но сама модель убеждена, что никто не должен соответствовать чьим-то ожиданиям.

Обычно Алена публикует в Instagram фотографии и не без удовольствия рассказывает о подробностях своей жизни. Она любит показывать, как проводит время с 6-летней дочерью Алисой и рассказывает о бьюти-процедурах. Недавно Алена похвасталась своим «коронавирусный» нарядом - кожаным комбинезоном и черной маской.

К слову, нынешняя возлюбленная рэпера Тимати, Анастасия Решетова, назвала свои параметры: 94-62-101.