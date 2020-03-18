Дочь Анастасии Заворотнюк зарабатывает на лечение матери в Инстаграме

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, стала часто появляться в Инстаграме. Девушка записывает сторисы и публикует по нескольку постов в сутки. Появилось предположение, что Анна собирается зарабатывать на микроблоге или пытается получить побольше лайков. В этой связи пользователи сети интересуются, как дочь тяжелобольной актрисы зарабатывает на жизнь.

У Анны ранее был бизнес по пошиву и продаже дизайнерской одежды, однако это перестало ее интересовать. Многие полагали, что Анна живет на деньги от Петра Чернышева или завела ухажера, который оплачивает ее расходы. Недавно Анна разместила видео, на котором она зачитывает произведение Пушкина, пишет газета Вести Подмосковья .

Многие подписчики сочли, что у нее талант, но были и те, кто посчитал, что Анне не стоит заниматься творчеством. Кто-то из пользователей напрямую спросил Анну чем она зарабатывает себе на жизнь. На это она ответила, что работает в продюсерской компании. Но некоторые подписчики задали риторические вопросы о том, кто будет поля пахать, коров доить и детей учить.

Не исключено, что Анна рассчитывает не только на лайки и комментарии. Она намерена монетизировать свой аккаунт и уже завела менеджера для этих целей. С ее менеджером можно связаться и заказать рекламу в постах. Журналисты решили узнать, сколько стоит пиар у Заворотнюк-младшей, у которой 100 тысяч подписчиков.

Расценки оказались довольно скромными. Она берет по 50 тысяч за одну рекламную публикацию и 15 тысяч рублей за сторис. Стоит сказать, что родные Заворотнюк о помощи не просят. Но друзья стараются их поддержать. Так, Татьяна Навка всю выручку от ледового шоу в «Мегаспорте» отдала на лечение актрисы. Тогда сумма составила около 9 миллионов рублей, которых должно было хватить на три месяца. По данным СМИ, люксовая палата и медуслуги в реабилитационном центре обходятся семье в 100 тысяч рублей ежедневно.

Напомним, что актриса Анастасии Заворотнюк, по данным СМИ, с осени прошлого года лечится от серьезного заболевания - опухоли головного мозга.