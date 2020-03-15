Муцениеце посмеялась над разводом с Прилучным

Сегодня, 19:42

Александр Зуев

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Муцениеце посмеялась над разводом с Прилучным

Поклонники Агаты Муцениеце и Павла Прилучного не теряют надежды на то, что их кумиры воссоединятся. Но, вероятно, этого не произойдет, и сейчас Муцениеце начинает подшучивать над своим разводом с Прилучным. Так, в Инстаграме она шутливо ответила на предложение своего дяди за небольшое вознаграждение вернуть мужа: «Верну любимого человека, недорого». А Муцениеце в ответ написала: «Верни деньги, шарлатан!». При этом она дала понять, что спокойно относится к разрыву и не строит иллюзий насчет сохранения брака. 

Напомним, что около месяца назад Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые считаются одной их самых красивых пар в российском кинематографе, объявили о расставании, однако они сохранили дружеские отношения ради своих детей. Недавно Агата призналась, что последнее слово в вопросе о разводе было за ней. Ей трудно было расстаться с секс-символом и покончить с браком.  

Предположительно, супруги договорились об опеке над детьми без судебных разбирательств. Четырехлетняя Мия и семилетний Тимофей остались жить с мамой, но отец с ними видится регулярно. 

Отметим, что девять лет назад 31-летняя латвийская модель познакомилась на съемках телесериала «Закрытая школа» в 2011 году с молодым и перспективным актером Павлом Прилучным. 19 июля того же года пара в тайне от публики расписалась в одном из московских ЗАГСов, пишет 7Дней.ру

В январе 2013 года у супругов родился сын Тимофей, а в марте 2016 – дочь Мия. Со стороны супруги производили впечатление счастливой пары, но вдруг в СМИ стали появляться слухи о скандалах и рукоприкладстве в этой семье. И вот недавно супружеская чета заявила о разводе, чем вызвала ажиотаж в социальных сетях.

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