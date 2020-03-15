Муж Анастасии Заворотнюк поселился в клинике, чтобы ухаживать за супругой

Петр Чернышев, супруг Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, проводит с женой почти все свободное время, находясь в медицинском центре в Барвихе. Он лишь на время отлучается для работы и для того, чтобы съездить за продуктами. В числе покупок — специальная крупа для иммунитета. Анастасию часто навещает и мама, Валентина Борисовна, которая проводит с ней весь день и покидает центр только под вечер. Словом, родные стараются не оставлять больную одну. Ранее дочь актрисы, Анна, написала в Instagram, что из-за болезни матери ее жизнь полна переживаний. Анна Заворотнюк также призналась, что переживает сложный период и попросила молиться за здоровье матери.

Также некоторое время назад появилась информация о том, что актрису увезли лечиться за границу.Но Анастасия по-прежнему находится в элитной клинике на Рублево-Успенском шоссе. Врачи делают все возможное, чтобы актриса могла вернуться к нормальной жизни.

Напомним, о том, что Заворотнюк серьезно больна, стало известно осенью прошлого года, пишет КМВ Новости . Первое время близкие актрисы хранили молчание, но несколько месяцев назад родственники звезды «Моя прекрасная няня» подтвердили, что у актрисы диагностирована тяжелая болезнь, однако никаких подробностей о болезни они не сообщали. Однако о том, что Заворотнюк страдает от глиобластомы, формы рака мозга, многие узнали еще до заявления близких актрисы.

Есть мнение, что онкологическое заболевание появилось у 48-летней актрисы после рождения младшей дочери, поскольку Анастасия прибегла к услугам ЭКО.