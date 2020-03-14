Дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Актриса Анджелина Джоли и ее дочь были замечены в магазине органических продуктов. Там они попали в объективы папарацци. На фото можно увидеть, что Джоли была одета в тренч и белое легкое платье, а Вивьен – в ветровку и светлые джинсы. Этот наряд подчеркивал ее талию, и девочка смотрелась достаточно женственно. Это позволяет думать, что она не пойдет по стопам своей старшей сестры Шайло, которая не раз задумывалась о смене пола. Отметим, что несколько лет назад Шайло объявила себя мальчиком, а ее мать заявила, что не станет препятствовать дочери в ее самоопределении.

Ранее 11-летняя дочь актрисы Вивьен ходила на светские мероприятия в одежде для мальчиков.

Многие предположили, что она решила стать парнем, однако с годами в ней проснулась женственность и сейчас у нее появилась желание одеваться как девочка. Возможно, Вивьен со временем вырастет в красивую девушку. Если говорить о Шайло, то недавно она перенесла операцию на бедре. Еще у одного ребенка Анджелины есть проблемы со здоровьем. Известно, что дочь актрисы Захара провела в больнице два месяца.

Примечательно, что период операций помог 44-летней Анджелине Джоли и 56-летнему Брэду Питту в какой-то степени сблизиться. Но, конечно же, речи о воссоединении семьи и быть не может. В любом случае родители виделись с детьми и общались одновременно. Джоли отменила все дела и находилась рядом с детьми, а Питт даже пропустил церемонию награждения BAFTA.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей, среди которых есть приемные.

Ранее сообщалось, что Брэда Питт помирился с Дженифер Энинстон спустя 15 лет после развода. Бывшие супруги встретились на церемонии вручения премии «Золотой глобус».