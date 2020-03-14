Звезду «Великолепного века» Мерьем Узерли обвинили в хайпе на коронавирусе

Сегодня, 10:21

Ольга Громова

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Звезду «Великолепного века» Мерьем Узерли обвинили в хайпе на коронавирусе

Немецко-турецкую актрису Мерьем Узерли, звезду сериала «Великолепный век», поклонники принялись обвинять в хайпе на коронавирусе. А поводом для этого послужил, всего-навсего, снимок в социальной сети. На нем артистка, сыгравшая Хюррем-султан, запечатлена в перчатках и медицинской маске.

Именно звезды кино и ТВ могут стать тем самым примером для наследования, благодаря которому люди будут защищать и себя. Но это явно не тот случай.

Мерьем Узерли обвинили в откровенной спекуляции. Некоторые фанаты из России предполагают, что актриса просто использует тему коронавируса, пытаясь таким образом вернуть себе утраченную популярность. А она по возвращению в Стамбул успела дать несколько интервью турецким СМИ и порекомендовала придерживаться правил личной гигиены.

Заметим, что сейчас многие знаменитости публикуют именно фото в масках. А знаменитый Арнольд Шварценеггер в своем Инстаграм показал своей собаке, а заодно и двум миллионам подписчиков, как правильно во время пандемии коронавируса мыть руки. Примечательно, что Арни никто в хайпе не обвинил.

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