Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе с Агатой Муцениеце

Сегодня, 15:43

Сергей Нилов

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Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе с Агатой Муцениеце
Фото: Из открытых источников

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе с супругой - актрисой и моделью Агатой Муцениеце. О том, что история любви подошла к своему финалу, актер сообщил в своем Instagram.

Павел Прилучный отметил, что он и его жена старались быть честны со своими поклонниками о личной жизни и о своей паре. И вот теперь настал момент сделать официальное заявление.

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Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни, и вообще, были честны, про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным, быть честными с вами и сделать - официальное заявление. Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ, просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но, мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может ещё и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим! 💖

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По словам звезды «Мажора», их общая история любви должна остаться красивой, а для этого ее необходимо вовремя остановить.

«Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому», — говорит Прилучный.

Он также добавил, что с женой всегда будут оставаться родными людьми и любить своих детей так же, как и прежде.

Призналась о планах развестись и Муценице. Правда, ее пост был более резким. Между строчками прослеживается боль, хотя она и отмечает, что решение о расставании принято обоюдное. Она добавила, что намеренно не захотела писать красивый пост, хайповать или пытаться выставить себя в красивом свете.

«Пришла к тому, что надо законно расторгать брак. Люблю его — Да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — нет», - отметила актриса.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа», а в 2011 году тайно поженились. У пары подрастают двое детей.

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