Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе с Агатой Муцениеце

Сегодня, 15:43
Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе с супругой - актрисой и моделью Агатой Муцениеце. О том, что история любви подошла к своему финалу, актер сообщил в своем Instagram.
Павел Прилучный отметил, что он и его жена старались быть честны со своими поклонниками о личной жизни и о своей паре. И вот теперь настал момент сделать официальное заявление.
View this post on Instagram
Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни, и вообще, были честны, про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным, быть честными с вами и сделать - официальное заявление. Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ, просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но, мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может ещё и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим! 💖
A post shared by Павел Прилучный (@bugevuge) on
По словам звезды «Мажора», их общая история любви должна остаться красивой, а для этого ее необходимо вовремя остановить.
Он также добавил, что с женой всегда будут оставаться родными людьми и любить своих детей так же, как и прежде.
Призналась о планах развестись и Муценице. Правда, ее пост был более резким. Между строчками прослеживается боль, хотя она и отмечает, что решение о расставании принято обоюдное. Она добавила, что намеренно не захотела писать красивый пост, хайповать или пытаться выставить себя в красивом свете.
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа», а в 2011 году тайно поженились. У пары подрастают двое детей.
21-02-2020, 02:32
21-02-2020, 01:02
20-02-2020, 10:39
19-02-2020, 23:43
19-02-2020, 17:42
19-02-2020, 12:05
18-02-2020, 13:22
17-02-2020, 15:49
17-02-2020, 14:46
17-02-2020, 14:39
17-02-2020, 13:14
17-02-2020, 11:14
16-02-2020, 14:43
16-02-2020, 09:58
15-02-2020, 23:14
Комментировать